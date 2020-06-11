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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Турция все еще надеется принять финал Лиги чемпионов в Стамбуле

Власти Турции уверены, что финал футбольной Лиги чемпионов пройдет, как и было запланировано ранее, в Стамбуле, сказал министр спорта страны Мехмет Касапоглу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса на стадии 1/8 финала. Ранее в СМИ появилась информация, что финал Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен был пройти в Стамбуле, состоится в другом городе. Среди вариантов назывались города Германии и Лиссабон, а также Мадрид. В четверг УЕФА сообщил, что примет решение по датам и месту проведения финала на заседании исполкома 17 июня.

«Я не сомневаюсь, что финал Лиги чемпионов будет сыгран в Турции. Мы уверены, что 17 июня мы получим хорошие новости. Мы внимательно следим за этим, это очень важный вопрос», — цитирует Касапоглу агентство Франс Пресс.

Ранее СМИ сообщали, что финальная стадия Лиги чемпионов может пройти в формате «Финала четырех» в одном городе. Выбор города, принимающего финал турнира, будет зависеть от формата, который примет УЕФА для завершения соревнований.

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