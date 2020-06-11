Турция все еще надеется принять финал Лиги чемпионов в Стамбуле
Власти Турции уверены, что финал футбольной Лиги чемпионов пройдет, как и было запланировано ранее, в Стамбуле, сказал министр спорта страны Мехмет Касапоглу.
Власти Турции уверены, что финал футбольной Лиги чемпионов пройдет, как и было запланировано ранее, в Стамбуле, сказал министр спорта страны Мехмет Касапоглу.
Лига чемпионов была приостановлена в марте
«Я не сомневаюсь, что финал Лиги чемпионов будет сыгран в Турции. Мы уверены, что 17 июня мы получим хорошие новости. Мы внимательно следим за этим, это очень важный вопрос», — цитирует Касапоглу агентство Франс Пресс.
Ранее СМИ сообщали, что финальная стадия Лиги чемпионов может пройти в формате «Финала четырех» в одном городе. Выбор города, принимающего финал турнира, будет зависеть от формата, который примет УЕФА для завершения соревнований.