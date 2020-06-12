СМИ: Лига чемпионов будет завершена в формате «Финала восьми» в Лиссабоне

По информации источника, нынешний розыгрыш Лиги Европы будет доигран по такой же схеме в Германии. Матч за Суперкубок Европы примет Будапешт. «Финал восьми» женской Лиги чемпионов состоится в Испании.

Также сообщается, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион» и «Барселона» — «Наполи» пройдут в Турине и Барселоне соответственно.