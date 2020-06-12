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09:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Лига чемпионов будет завершена в формате «Финала восьми» в Лиссабоне

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Нынешний розыгрыш футбольной Лиги чемпионов будет завершен в формате «Финала восьми» в Лиссабоне, сообщает Sky Sport Italia.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, нынешний розыгрыш Лиги Европы будет доигран по такой же схеме в Германии. Матч за Суперкубок Европы примет Будапешт. «Финал восьми» женской Лиги чемпионов состоится в Испании.

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Также сообщается, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион» и «Барселона» — «Наполи» пройдут в Турине и Барселоне соответственно.

Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса. Ранее в СМИ появилась информация, что финал Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен был пройти в Стамбуле, состоится в другом городе. В четверг УЕФА сообщил, что примет решение по датам и месту проведения финала на заседании исполкома 17 июня.

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