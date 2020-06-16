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17:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Bild: Финал Лиги Европы пройдет в Кельне

Финал Лиги Европы-2019/20 состоится в Кельне на RheinEnergieStadion.

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Ранее появилась информация, что оставшиеся игры Лиги Европы пройдут в Германии: Кельне, Дюссельдорфе, Дуйсбурге и Гельзенкирхене.

Розыгрыш Лиги Европы был прерван из-за пандемии коронавируса после шести из восьми первых матчей 1/8 финала.

Немецкая бундеслига стала первым из ведущих чемпионатов Европы, возобновившим прерванный из-за коронавируса сезон.

Corriere dello Sport ранее сообщала, что оставшиеся матчи плей-офф пройдут с 10 по 21 августа в Германии. Планируется, что УЕФА объявит о своем решении в среду. Ранее финал Лиги Европы должен был пройти в польском Гданьске. Была информация, что финал турнира состоится в Польше в 2021 году.

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