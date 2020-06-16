Bild: Финал Лиги Европы пройдет в Кельне

Corriere dello Sport ранее сообщала, что оставшиеся матчи плей-офф пройдут с 10 по 21 августа в Германии. Планируется, что УЕФА объявит о своем решении в среду. Ранее финал Лиги Европы должен был пройти в польском Гданьске. Была информация, что финал турнира состоится в Польше в 2021 году.