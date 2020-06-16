Bild: Финал Лиги Европы пройдет в Кельне
Финал Лиги Европы-2019/20 состоится в Кельне на RheinEnergieStadion.
Финал Лиги Европы-2019/20 состоится в Кельне на RheinEnergieStadion.
Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Ранее появилась информация, что оставшиеся игры Лиги Европы пройдут в Германии: Кельне, Дюссельдорфе, Дуйсбурге и Гельзенкирхене.
Розыгрыш Лиги Европы был прерван
Немецкая бундеслига стала первым из ведущих чемпионатов Европы, возобновившим прерванный
Corriere dello Sport ранее сообщала, что оставшиеся матчи