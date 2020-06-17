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10:33 (мск), источник: Vesti.kz

УЕФА опубликовал рейтинг казахстанских клубов — участников Лиги чемпионов

Официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА) опубликовал список лучших команд Лиги чемпионов за всю историю турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Самый престижный клубный турнир Европы проводился 65 раз. В том числе 28 после того, как Кубок европейских чемпионов стал Лигой чемпионов УЕФА.

При подсчете учитывались результаты как матчей финальной стадии, так и отборочных раундов. В рейтинг были включены семь казахстанских клубов. В общем рейтинге клубов Лиги чемпионов они разместились следующим образом:

106-е место. «Астана» — пять участий, 30 игр (11 побед, 10 ничьих, 9 поражений);
142. «Актобе» — пять участий, 16 (7, 4, 5);
226. «Шахтер» — два участия, 8 (4, 1, 3);
297. «Астана-1964» — два участия, 6 (2, 1, 3);
371. «Кайрат» — одно участие, 2 (1, 0, 1);
420. «Иртыш» — одно участие, 2 (0, 1, 1);
430. «Тобол» — одно участие, 2 (0, 1, 1).

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