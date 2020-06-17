УЕФА опубликовал рейтинг казахстанских клубов — участников Лиги чемпионов
Официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА) опубликовал список лучших команд Лиги чемпионов за всю историю турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА) опубликовал список лучших команд Лиги чемпионов за всю историю турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Самый престижный клубный турнир Европы проводился 65 раз. В том числе 28 после того, как Кубок европейских чемпионов стал Лигой чемпионов УЕФА.
При подсчете учитывались результаты как матчей финальной стадии, так и отборочных раундов. В рейтинг были включены семь казахстанских клубов. В общем рейтинге клубов Лиги чемпионов они разместились следующим образом:
106-е место. «Астана» — пять участий, 30 игр (11 побед, 10 ничьих, 9 поражений);
142. «Актобе» — пять участий, 16 (7, 4, 5);
226. «Шахтер» — два участия, 8 (4, 1, 3);
297. «Астана-1964» — два участия, 6 (2, 1, 3);
371. «Кайрат» — одно участие, 2 (1, 0, 1);
420. «Иртыш» — одно участие, 2 (0, 1, 1);
430. «Тобол» — одно участие, 2 (0, 1, 1).