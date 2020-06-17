УЕФА опубликовал рейтинг казахстанских клубов — участников Лиги чемпионов

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Самый престижный клубный турнир Европы проводился 65 раз. В том числе 28 после того, как Кубок европейских чемпионов стал Лигой чемпионов УЕФА.

При подсчете учитывались результаты как матчей финальной стадии, так и отборочных раундов. В рейтинг были включены семь казахстанских клубов. В общем рейтинге клубов Лиги чемпионов они разместились следующим образом: