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17:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Петербурге

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. УЕФА подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге с 2021 на 2022 год, об этом стало известно по итогам исполкома УЕФА в Ньоне.

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Источник: РИА "Новости"

Sky Sport Italia в понедельник сообщил, что Стамбул, который должен был принимать финальный матч еврокубка в 2020 году, станет хозяином финала в сезоне-2020/21, а Санкт-Петербург примет решающую игру турнира в 2022 году.

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«Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле в этом году, теперь финал там пройдет в 2021 году. Таким образом, Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году», — сказал директор УЕФА по организации соревнований Джорджио Маркетти в ходе онлайн-конференции.

Финал, полуфиналы и четвертьфиналы Лиги чемпионов текущего сезона пройдут в формате «Финала восьми» в Лиссабоне 12—23 августа.

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