УЕФА подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Петербурге

Источник: РИА "Новости"

Sky Sport Italia в понедельник сообщил, что Стамбул, который должен был принимать финальный матч еврокубка в 2020 году, станет хозяином финала в сезоне-2020/21, а Санкт-Петербург примет решающую игру турнира в 2022 году.

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«Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле в этом году, теперь финал там пройдет в 2021 году. Таким образом, Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году», — сказал директор УЕФА по организации соревнований Джорджио Маркетти в ходе онлайн-конференции.