УЕФА подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в Петербурге
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. УЕФА подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. УЕФА подтвердил перенос финала Лиги чемпионов в
Sky Sport Italia в понедельник сообщил, что Стамбул, который должен был принимать финальный матч еврокубка в 2020 году, станет хозяином финала в сезоне-2020/21, а
«Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле в этом году, теперь финал там пройдет в 2021 году. Таким образом,
Финал, полуфиналы и четвертьфиналы Лиги чемпионов текущего сезона пройдут в формате «Финала восьми» в Лиссабоне