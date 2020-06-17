Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Шальке-04
00
Футбол. Зарубежный
20:00
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Атлетик
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
21:30
Байер
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:30
Аугсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Сити
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
17:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Решающие матчи ЛЕ пройдут в Германии, финал состоится в Кельне 21 августа

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Розыгрыш футбольной Лиги Европы текущего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, завершится в Германии, финал состоится в Кельне 21 августа, сообщил директор УЕФА по организации соревнований Джорджо Маркетти.

Наверх
Источник: AP 2020

С 5 по 6 августа запланированы оставшиеся встречи 1/8 финала турнира. Победители матчей 1/8 финала «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома» определятся в одной игре, ранее первые игры этих команд были перенесены из-за коронавируса. В остальных парах были сыграны первые встречи, поэтому они доиграют эту стадию по прежним правилам. Ответные игры 1/8 финала состоятся на домашних стадионах принимающих команд или в Германии.

С четвертьфинальной стадии Лига Европы будет проводиться в формате «Финала восьми». Матчи ¼ финала пройдут в Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене 10—11 августа. Полуфинальные игры состоятся 16—17 августа, места проведения станут известны позднее. Финал примет Кельн 21 августа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Изначально финал Лиги Европы должен был пройти в польском Гданьске 27 мая. В итоге Гданьск примет финал Лиги Европы в 2021 году. В 2022-м финал Лиги Европы состоится в Севилье, в 2023-м — в Будапеште.

Читайте также
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
УЕФА огласил формат возобновления Лиги чемпионов
«Ростов»: шестеро с коронавирусом, 42 человека на карантине
СМИ: Месси продлит контракт с «Барселоной» до 2023 года
На вырост: как изменились футболисты РПЛ за время паузы (фото)
УЕФА назвал даты проведения матчей Евро-2020
Англия вернулась! Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь