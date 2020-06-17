Решающие матчи ЛЕ пройдут в Германии, финал состоится в Кельне 21 августа

С 5 по 6 августа запланированы оставшиеся встречи 1/8 финала турнира. Победители матчей 1/8 финала «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома» определятся в одной игре, ранее первые игры этих команд были перенесены из-за коронавируса. В остальных парах были сыграны первые встречи, поэтому они доиграют эту стадию по прежним правилам. Ответные игры 1/8 финала состоятся на домашних стадионах принимающих команд или в Германии.