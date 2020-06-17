Решающие матчи ЛЕ пройдут в Германии, финал состоится в Кельне 21 августа
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Розыгрыш футбольной Лиги Европы текущего сезона, прерванного
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Розыгрыш футбольной Лиги Европы текущего сезона, прерванного
С 5 по 6 августа запланированы оставшиеся встречи 1/8 финала турнира. Победители матчей 1/8 финала «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома» определятся в одной игре, ранее первые игры этих команд были перенесены
С четвертьфинальной стадии Лига Европы будет проводиться в формате «Финала восьми». Матчи ¼ финала пройдут в Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене
Изначально финал Лиги Европы должен был пройти в польском Гданьске 27 мая. В итоге Гданьск примет финал Лиги Европы в 2021 году. В 2022-м финал Лиги Европы состоится в Севилье, в 2023-м — в Будапеште.