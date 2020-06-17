Чеферин объяснил, почему Португалия получила право принять «Финал восьми» Лиги чемпионов

Ранее стало известно, что оставшиеся матчи плей-офф турнира будут доиграны в формате «Финала восьми» в Лиссабоне с 12 по 23 августа.

«Федерация футбола Португалии первой обратилась к нам и объявила о готовности принять турнир, — сказал Чеферин. — Сказали, что находятся в контакте с правительством и смогут легко организовать. И не надо думать, что за право проведения турнира была драка между Англией, Германией, Испанией и Португалией».