УЕФА изменил формат квалификации ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21

В следующем сезоне команды будут определять победителя квалификационных противостояний по итогам одной игры, а не двух. Первые матчи квалификации Лиги чемпионов (предварительный раунд) будут сыграны 8 и 11 августа. Матчи первого отборочного раунда пройдут 18—19 августа , второго — 25—26 августа , третьего — 15—16 сентября . Плей-офф квалификации состоится 22−23 и 29—30 сентября .