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18:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА изменил формат квалификации ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Исполком УЕФА изменил формат квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21, сообщается в пресс-релизе УЕФА.

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В следующем сезоне команды будут определять победителя квалификационных противостояний по итогам одной игры, а не двух. Первые матчи квалификации Лиги чемпионов (предварительный раунд) будут сыграны 8 и 11 августа. Матчи первого отборочного раунда пройдут 18—19 августа, второго — 25—26 августа, третьего — 15—16 сентября. Плей-офф квалификации состоится 22−23 и 29—30 сентября.

Матчи группового этапа Лиги чемпионов-2020/21 пройдут 20−21 и 27—28 октября, 3−4 и 24—25 ноября, 1−2 и 8—9 декабря.

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В Лиге Европы матчи предварительного этапа квалификации пройдут 20 августа, первого отборочного раунда — 27 августа, второго — 17 сентября, третьего — 24 сентября. Плей-офф квалификации пройдет 1 октября.

Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся 22 и 29 октября, 5 и 26 ноября, 3 и 10 декабря.

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