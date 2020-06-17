УЕФА изменил формат квалификации ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Исполком УЕФА изменил формат квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21, сообщается в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Исполком УЕФА изменил формат квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2020/21, сообщается в
В следующем сезоне команды будут определять победителя квалификационных противостояний по итогам одной игры, а не двух. Первые матчи квалификации Лиги чемпионов (предварительный раунд) будут сыграны 8 и 11 августа. Матчи первого отборочного раунда пройдут
Матчи группового этапа Лиги чемпионов-2020/21 пройдут 20−21 и
В Лиге Европы матчи предварительного этапа квалификации пройдут 20 августа, первого отборочного раунда — 27 августа, второго — 17 сентября, третьего — 24 сентября.
Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся 22 и 29 октября, 5 и 26 ноября, 3 и 10 декабря.