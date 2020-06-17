Беглов: Перенос финала Лиги чемпионов позволит Петербургу лучше к нему подготовиться

«После успеха Кубка Конфедераций в 2017 году, грандиозного чемпионата мира в 2018 году и предстоящего Евро-2020 нашему городу очень важно провести на высоком уровне решающий поединок главного клубного турнира Европы и добавить еще один бриллиант в футбольную корону Петербурга. Поэтому в 2022 году сосредоточим все наши силы, знания и опыт на подготовке к финалу Лиги чемпионов», — передала пресс-служба слова Беглова.