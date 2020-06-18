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10:11 (мск), источник: Vesti.kz

Определились потенциальные соперники «Астаны» в Лиге чемпионов

Стали известны 33 участника Лиги чемпионов сезона-2020/21, где Казахстан представлен одной командой.

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Источник: AFP 2020

«Астана» начнет еврокубковый сезон с первого квалификационного раунда, где на данный момент известны 22 потенциальных соперника.

В их числе: «Омония» (Кипр), «Црвена Звезда» (Сербия), «Динамо-Брест» (Беларусь), «Селтик» (Шотландия), «Карабах» (Азербайджан), «Мольде» (Норвегия), «Юргорден» (Швеция), «Ференцварош» (Венгрия), «Дандолк» (Ирландия), «Шериф» (Молдова), «КуПС» (Финляндия), «Рейкьявик» (Исландия), «Сараево» (Босния и Герцеговина), «Судува» (Литва), «Рига» (Латвия), «Флора» (Эстония), «Фола» (Люксембург), «Флориана» (Мальта), «Коннак» (Уэльс), «Класквик» (Фарерские острова), «Динамо Тбилиси» (Грузия) и «Еуропа» (Гибралтар).

Накануне Исполком УЕФА изменил формат квалификации Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Теперь команды будут определять победителя квалификационных противостояний по итогам одной игры, а не двух.

Первые матчи квалификации Лиги чемпионов (предварительный раунд) будут сыграны 8 и 11 августа. Матчи первого отборочного раунда пройдут 18—19 августа, второго — 25—26 августа, третьего — 15—16 сентября. Плей-офф квалификации состоится 22−23 и 29—30 сентября.

Матчи группового этапа Лиги чемпионов-2020/21 пройдут 20−21 и 27—28 октября, 3−4 и 24—25 ноября, 1−2 и 8—9 декабря.

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