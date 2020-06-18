Определились потенциальные соперники «Астаны» в Лиге чемпионов
Стали известны 33 участника Лиги чемпионов сезона-2020/21, где Казахстан представлен одной командой.
Стали известны 33 участника Лиги чемпионов сезона-2020/21, где Казахстан представлен одной командой.
«Астана» начнет еврокубковый сезон с первого квалификационного раунда, где на данный момент известны 22 потенциальных соперника.
В их числе: «Омония» (Кипр), «Црвена Звезда» (Сербия), «Динамо-Брест» (Беларусь), «Селтик» (Шотландия), «Карабах» (Азербайджан), «Мольде» (Норвегия), «Юргорден» (Швеция), «Ференцварош» (Венгрия), «Дандолк» (Ирландия), «Шериф» (Молдова), «КуПС» (Финляндия), «Рейкьявик» (Исландия), «Сараево» (Босния и Герцеговина), «Судува» (Литва), «Рига» (Латвия), «Флора» (Эстония), «Фола» (Люксембург), «Флориана» (Мальта), «Коннак» (Уэльс), «Класквик» (Фарерские острова), «Динамо Тбилиси» (Грузия) и «Еуропа» (Гибралтар).
Накануне Исполком УЕФА изменил формат квалификации Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Теперь команды будут определять победителя квалификационных противостояний по итогам одной игры, а не двух.
Первые матчи квалификации Лиги чемпионов (предварительный раунд) будут сыграны 8 и 11 августа. Матчи первого отборочного раунда пройдут
Матчи группового этапа Лиги чемпионов-2020/21 пройдут 20−21 и