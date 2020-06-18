УЕФА разрешил проводить матчи под эгидой организации в Грозном

Источник: РИА "Новости"

Запрет УЕФА на проведение матчей в республиках Северного Кавказа по соображениям безопасности действовал с 2013 года.

«Исполком УЕФА во главе с президентом Александером Чеферином приняли решение о том, что Грозный может принимать матчи под эгидой УЕФА. В связи с этим “Ахмат-Арена” получила лицензию УЕФА. Регион этого заслуживает. Также на стадионе можно проводить матчи сборных», — сказал Алаев.

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