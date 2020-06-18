УЕФА разрешил проводить матчи под эгидой организации в Грозном
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение разрешить Грозному проводить матчи на «Ахмат-Арене» под эгидой организации. Об этом на
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение разрешить Грозному проводить матчи на «Ахмат-Арене» под эгидой организации. Об этом на
Запрет УЕФА на проведение матчей в республиках Северного Кавказа по соображениям безопасности действовал с 2013 года.
«Исполком УЕФА во главе с президентом Александером Чеферином приняли решение о том, что Грозный может принимать матчи под эгидой УЕФА. В связи с этим “Ахмат-Арена” получила лицензию УЕФА. Регион этого заслуживает. Также на стадионе можно проводить матчи сборных», — сказал Алаев.
«Ахмат-Арена» была открыта в 2011 году, свои домашние матчи на ней проводит грозненский «Ахмат», выступающий в Российской