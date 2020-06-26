Названа вероятная дата жеребьевки ¼ и ½ финала Лиги чемпионов
Жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов пройдет 10 июля, сообщает Sky Sports.
Жеребьевка ¼ финала Лиги чемпионов пройдет 10 июля, сообщает Sky Sports.
Указано, что она начнется в 13.00 по московскому времени.
Также сообщается, что сразу после жеребьевки ¼ финала пройдет и жеребьевка полуфиналов. На данный момент не все участники четвертьфиналов определены, поэтому в четырех случаях соперник будет определятся для победителя пары.
Участники ¼ финала Лиги чемпионов: «ПСЖ», «Лейпциг», «Атлетико», «Аталанта», «Бавария» или «Челси», «Манчестер Сити» или «Реал», «Барселона» или «Наполи», «Ювентус» или «Лион».
Турнир ранее был прерван