Названа вероятная дата жеребьевки ¼ и ½ финала Лиги чемпионов

Источник: Спорт-Экспресс

Указано, что она начнется в 13.00 по московскому времени.

Также сообщается, что сразу после жеребьевки ¼ финала пройдет и жеребьевка полуфиналов. На данный момент не все участники четвертьфиналов определены, поэтому в четырех случаях соперник будет определятся для победителя пары.

Участники ¼ финала Лиги чемпионов: «ПСЖ», «Лейпциг», «Атлетико», «Аталанта», «Бавария» или «Челси», «Манчестер Сити» или «Реал», «Барселона» или «Наполи», «Ювентус» или «Лион».

Турнир ранее был прерван из-за пандемии коронавируса. Начиная с ¼ финала, все стадии будут проходить в Лиссабоне и состоять из одного матча. Оставшиеся матчи 1/8 финала пройдут 7—8 августа . Место проведения пока не определено.