«Чертаново» заявило Спортивный городок «Лужники» для участия в Юношеской лиге УЕФА

Источник: РИА "Новости"

Исполком Российского футбольного союза (РФС) 9 июня принял решение о досрочном завершении Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), чемпионом было объявлено «Чертаново», которое по итогам 15 из 22 туров возглавляло турнирную таблицу. Таким образом, команда получила путевку в Юношескую лигу УЕФА в сезоне-2020/21.

«У нас женская команда играла в Лиге чемпионов, теперь там сыграют и юноши. Нам престижно представлять Россию в еврокубках, может, когда-нибудь и наша первая команда сумеет это сделать, — сказал Ларин. — Мы заявили в Юношеской лиге УЕФА Спортивный городок “Лужники”, который принимал матчи нашей женской команды в Лиге чемпионов».

Городок представляет собой зону для занятий спортом на территории Олимпийского комплекса «Лужники» и вмещает поле с трибунами на 1872 человека и подтрибунными помещениями. Стадион был домашним для «Чертаново» в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги прошлого сезона и будет таковым для выступления в ФНЛ в сезоне-2020/21.