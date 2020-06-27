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14:32 (мск), источник: ТАСС

«Чертаново» заявило Спортивный городок «Лужники» для участия в Юношеской лиге УЕФА

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольная академия «Чертаново» заявила Спортивный городок «Лужники» для участия команды в Юношеской лиге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС рассказал директор столичной академии «Чертаново» Николай Ларин.

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Источник: РИА "Новости"

Исполком Российского футбольного союза (РФС) 9 июня принял решение о досрочном завершении Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), чемпионом было объявлено «Чертаново», которое по итогам 15 из 22 туров возглавляло турнирную таблицу. Таким образом, команда получила путевку в Юношескую лигу УЕФА в сезоне-2020/21.

«У нас женская команда играла в Лиге чемпионов, теперь там сыграют и юноши. Нам престижно представлять Россию в еврокубках, может, когда-нибудь и наша первая команда сумеет это сделать, — сказал Ларин. — Мы заявили в Юношеской лиге УЕФА Спортивный городок “Лужники”, который принимал матчи нашей женской команды в Лиге чемпионов».

Городок представляет собой зону для занятий спортом на территории Олимпийского комплекса «Лужники» и вмещает поле с трибунами на 1872 человека и подтрибунными помещениями. Стадион был домашним для «Чертаново» в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги прошлого сезона и будет таковым для выступления в ФНЛ в сезоне-2020/21.

В Юношеской лиге УЕФА играют команды, составленные из игроков не старше 19 лет. 32 команды распределены по двум группам: в первой (путь Лиги чемпионов) находятся команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) — победители национальных чемпионатов в своем возрасте.

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