Опубликовано расписание Лиги чемпионов сезона-2020/2021
УЕФА на своём сайте опубликовал расписание Лиги чемпионов в следующем сезоне.
УЕФА на своём сайте опубликовал расписание Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Квалификация:
Предварительный раунд —
Первый квалификационный раунд —
Второй квалификационный раунд —
Третий квалификационный раунд —
Групповой этап:
1-й тур —
2-й тур —
3-й тур —
4-й тур —
5-й тур —
6-й тур —
Плей-офф:
1/8 финала — 16 февраля, 17 марта
¼ финала — 6 апреля, 14 апреля
½ финала — 27 апреля, 5 мая
Финал — 29 мая (Стамбул)
Напомним, нынешний сезон Лиги чемпионов будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. Противостояния будут проходить в одноматчевом формате.