Опубликовано расписание Лиги чемпионов сезона-2020/2021

Квалификация: Предварительный раунд — 8—11 августа Первый квалификационный раунд — 18—19 августа Второй квалификационный раунд — 25—26 августа Третий квалификационный раунд — 15—16 сентября Плей-офф — 22—30 сентября

Групповой этап:

1-й тур — 20—21 октября

2-й тур — 27—28 октября

3-й тур — 3—4 ноября

4-й тур — 24—25 ноября

5-й тур — 1—2 декабря

6-й тур — 8—9 декабря



Плей-офф:

1/8 финала — 16 февраля, 17 марта

¼ финала — 6 апреля, 14 апреля

½ финала — 27 апреля, 5 мая

Финал — 29 мая (Стамбул)



Напомним, нынешний сезон Лиги чемпионов будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. Противостояния будут проходить в одноматчевом формате.