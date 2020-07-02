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16:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Опубликовано расписание Лиги чемпионов сезона-2020/2021

УЕФА на своём сайте опубликовал расписание Лиги чемпионов в следующем сезоне.

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фотографий
18
фотографий

Квалификация:
Предварительный раунд — 8—11 августа
Первый квалификационный раунд — 18—19 августа
Второй квалификационный раунд — 25—26 августа
Третий квалификационный раунд — 15—16 сентября
Плей-офф — 22—30 сентября

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Групповой этап:
1-й тур — 20—21 октября
2-й тур — 27—28 октября
3-й тур — 3—4 ноября
4-й тур — 24—25 ноября
5-й тур — 1—2 декабря
6-й тур — 8—9 декабря

Плей-офф:
1/8 финала — 16 февраля, 17 марта
¼ финала — 6 апреля, 14 апреля
½ финала — 27 апреля, 5 мая
Финал — 29 мая (Стамбул)

Напомним, нынешний сезон Лиги чемпионов будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. Противостояния будут проходить в одноматчевом формате.

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