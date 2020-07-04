Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Норвич
Брайтон & Хоув
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Бетис
Футбол. Зарубежный
18:15
Ювентус
Торино
Футбол. Премьер-лига
18:30
Спартак
Тамбов
Футбол. Премьер-лига
18:30
Крылья Советов
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:30
Вулверхэмптон Уондерерс
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
Сочи
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ахмат
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:30
Вальядолид
Алавес
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Валенсия
Футбол. Зарубежный
3.07
Атлетико
Мальорка
30
Все события
Фоторепортажи
12Девушки с овальным мячом из СССР: красота и мощь
7«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ
11:55 (мск), источник: Газета.Ру

Победитель Лиги чемпионов — 2005 Барош объявил о завершении карьеры

Победитель Лиги чемпионов — 2005 в составе «Ливерпуля» Милан Барош объявил о завершении профессиональной карьеры.

Наверх
Источник: AP 2020

Об этом сообщает «Би-би-си».

По его словам, тело уже не способно в полной мере отдаваться игре в футбол, хотя голова еще желает продолжать играть в футбол.

Во время загрузки произошла ошибка.

В настоящее время Барош защищает цвета чешского «Баника». Также 38-летний чех, выигрывавший бронзовую медаль чемпионата Европы 2004 года, выступал за «Астон Виллу», «Портсмут», «Лион», «Галатасарай» и другие команды.

Читайте также
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Баник О
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Захарова оценила вышедшую в Малайзии книгу о крушении MH17
Экс-чиновник в Нижнем Новгороде продал четыре истребителя по 153 рубля
Интрига может умереть. «Зенит» будет ждать осечки «Локомотива»
Врач Марадоны рассказал о его проблемах с алкоголем
Уайт: Вас будет не хватать, мистер Нурмагомедов
Ривалдо: Месси может присоединиться к Роналду в «Ювентусе»
РПЛ планирует провести матч за Суперкубок России за рубежом
Фергюсон выразил соболезнования семье Нурмагомедовых
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь