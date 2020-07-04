Победитель Лиги чемпионов — 2005 Барош объявил о завершении карьеры
Победитель Лиги чемпионов — 2005 в составе «Ливерпуля» Милан Барош объявил о завершении профессиональной карьеры.
Победитель Лиги чемпионов — 2005 в составе «Ливерпуля» Милан Барош объявил о завершении профессиональной карьеры.
Об этом сообщает «Би-би-си».
По его словам, тело уже не способно в полной мере отдаваться игре в футбол, хотя голова еще желает продолжать играть в футбол.
В настоящее время Барош защищает цвета чешского «Баника». Также 38-летний чех, выигрывавший бронзовую медаль чемпионата Европы 2004 года, выступал за «Астон Виллу», «Портсмут», «Лион», «Галатасарай» и другие команды.