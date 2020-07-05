Юрген Клопп назвал двух главных фаворитов Лиги чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение о главных фаворитах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил мнение о главных фаворитах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
«Для меня два главных фаворита, оставшихся в турнире, это “Бавария” и “Манчестер Сити”. Это была бы захватывающая игра! Я не знаю точно, может ли это случиться, встретятся ли они в полуфинале или
Напомним, нынешний сезон Лиги чемпионов будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне в период с 12 по 23 августа. Противостояния будут проходить в одноматчевом формате.