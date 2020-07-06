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12:56 (мск), источник: ТАСС

Широков: «Зениту» для выхода из группы в Лиге чемпионов необходимо прибавлять в игре

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Петербургскому «Зениту» необходимо прибавлять в игровом плане для выхода из группы в футбольной Лиге чемпионов сезона-2020/21. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита» Роман Широков.

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5 июля «Зенит» на выезде выиграл у «Краснодара» со счетом 4:2 и за четыре тура до окончания Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) досрочно оформил чемпионство.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тут все вместе. И “Зенит” был силен, и конкуренты слабые. Считаю, что никого выделять нельзя, это заслуга всего клуба. Все вместе шли к титулу», — отметил Широков.


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В нынешнем сезоне «Зенит» занял последнее место в групповом турнире Лиги чемпионов и не смог пробиться в весеннюю часть еврокубков. «Всегда есть перспективы побороться за выход из группы, все зависит от качества игры, которую команда будет показывать. Для успешного выступления на европейском уровне “Зениту” однозначно необходимо прибавлять, если команда сможет улучшить игру, то шансы на выход из группы будут. Многое еще будет зависеть от трансферной кампании», — подчеркнул Широков.

«Зенит» в шестой раз в истории стал чемпионом России. Также команда из Санкт-Петербурга завоевала золотые медали первенства СССР в 1984 году.

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