Широков: «Зениту» для выхода из группы в Лиге чемпионов необходимо прибавлять в игре

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5 июля «Зенит» на выезде выиграл у «Краснодара» со счетом 4:2 и за четыре тура до окончания Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) досрочно оформил чемпионство.

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«Тут все вместе. И “Зенит” был силен, и конкуренты слабые. Считаю, что никого выделять нельзя, это заслуга всего клуба. Все вместе шли к титулу», — отметил Широков.

В нынешнем сезоне «Зенит» занял последнее место в групповом турнире Лиги чемпионов и не смог пробиться в весеннюю часть еврокубков. «Всегда есть перспективы побороться за выход из группы, все зависит от качества игры, которую команда будет показывать. Для успешного выступления на европейском уровне “Зениту” однозначно необходимо прибавлять, если команда сможет улучшить игру, то шансы на выход из группы будут. Многое еще будет зависеть от трансферной кампании», — подчеркнул Широков.