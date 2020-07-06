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14:11 (мск), источник: ТАСС

СМИ: УЕФА может отказаться от идеи провести матчи 1/8 финала ЛЧ на нейтральных полях

ТАСС, 6 июля. Перенесенные из-за пандемии коронавируса ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов могут быть проведены не на нейтральных полях, а на стадионах, где и должны были изначально состояться. Об этом сообщает испанское издание AS.

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По данным издания, в пятницу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во время жеребьевки четвертьфиналов и полуфиналов турнира официально объявит о том, что несыгранные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут на тех стадионах, где планировалось изначально. Таким образом, эти игры могут состояться в Турине, Барселоне, Манчестере и Мюнхене — соответственно на домашних аренах «Ювентуса», «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Баварии». При этом 17 июня заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти объявил, что оставшиеся матчи плей-офф турнира пройдут в Лиссабоне с 12 по 23 августа в формате «Финала восьми».

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По информации AS, УЕФА планировал провести в Португалии и оставшиеся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, но оказанное давление со стороны руководства «Манчестер Сити» и «Барселоны» повлияло на решение отказаться от этой задумки.

Планируется, что ответные матчи 1/8 финала пройдут 7—8 августа, официальное решение о месте их проведения пока не принято. «Финал восьми» предполагает собой турнир, где команды сыграют по одному матчу в четвертьфинале, полуфинале и финале.

В четвертьфинал Лиги чемпионов уже вышли французский ПСЖ, итальянская «Аталанта», испанский «Атлетико» и германский «Лейпциг». В первых матчах 1/8 финала «Лион» (Франция) на своем поле со счетом 1:0 обыграл «Ювентус» (Италия), «Наполи» (Италия) дома сыграл вничью со счетом 1:1 с «Барселоной» (Испания), испанский «Реал» дома проиграл английскому «Манчестер Сити» (1:2), а «Челси» (Англия) — «Баварии» (Германия) со счетом 0:3.

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