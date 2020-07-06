СМИ: УЕФА может отказаться от идеи провести матчи 1/8 финала ЛЧ на нейтральных полях

По данным издания, в пятницу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во время жеребьевки четвертьфиналов и полуфиналов турнира официально объявит о том, что несыгранные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут на тех стадионах, где планировалось изначально. Таким образом, эти игры могут состояться в Турине, Барселоне, Манчестере и Мюнхене — соответственно на домашних аренах «Ювентуса», «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Баварии». При этом 17 июня заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти объявил, что оставшиеся матчи плей-офф турнира пройдут в Лиссабоне с 12 по 23 августа в формате «Финала восьми».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--558a8f6cf3dfb84380d7" data-vnd="558a8f6cf3dfb84380d7" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=558a8f6cf3dfb84380d7" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По информации AS, УЕФА планировал провести в Португалии и оставшиеся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, но оказанное давление со стороны руководства «Манчестер Сити» и «Барселоны» повлияло на решение отказаться от этой задумки.

Планируется, что ответные матчи 1/8 финала пройдут 7—8 августа , официальное решение о месте их проведения пока не принято. «Финал восьми» предполагает собой турнир, где команды сыграют по одному матчу в четвертьфинале, полуфинале и финале.