ЦСКА в 19-й раз подряд выступит в еврокубках
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубковых турнирах под эгидой УЕФА в сезоне-2020/21.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубковых турнирах под эгидой УЕФА в сезоне-2020/21.
ЦСКА после поражения московского «Динамо» от екатеринбургского «Урала» (1:2) в матче 27-го тура Российской
Как отмечается на сайте армейцев, ЦСКА выступит в еврокубках уже в 19-й раз подряд, что является рекордным показателем для российских клубов. За всю историю с учетом советского периода это будет уже 27-е участие «красно-синих» в еврокубках.