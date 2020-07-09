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20:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА в 19-й раз подряд выступит в еврокубках

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубковых турнирах под эгидой УЕФА в сезоне-2020/21.

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Источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА после поражения московского «Динамо» от екатеринбургского «Урала» (1:2) в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) не опустится ниже пятого места, которое гарантирует участие в еврокубках. ЦСКА после 27 туров с 46 очками занимает третью строчку в турнирной таблице.

Как отмечается на сайте армейцев, ЦСКА выступит в еврокубках уже в 19-й раз подряд, что является рекордным показателем для российских клубов. За всю историю с учетом советского периода это будет уже 27-е участие «красно-синих» в еврокубках.

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