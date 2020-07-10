УЕФА: Матчи еврокубков пройдут без зрителей до дальнейших указаний
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. УЕФА сообщил, что футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут проходить при пустых трибунах до дальнейших указаний.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. УЕФА сообщил, что футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы будут проходить при пустых трибунах до дальнейших указаний.
«В свете текущей ситуации исполком УЕФА счел целесообразным прийти к выводу, что матчи турниров УЕФА должны проходить без зрителей до дальнейших указаний. Данное решение было принято после согласования с национальными ассоциациями и властями Португалии, Германии и Испании, где пройдут финальные стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и женской Лиги чемпионов. Также эти ограничения будут применяться в оставшихся матчах Юношеской лиги УЕФА сезона-2019/20», — говорится в сообщении на сайте УЕФА.
Отмечается, что решение распространяется и на матчи квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2020/21.
«В любом случае и вне зависимости от будущих решений, для сохранения принципов честной спортивной борьбы формат квалификации в Лиге чемпионов-2020/21 и Лиге Европы-2020/21 был изменен. В квалификации каждое противостояние будет состоять только из одного матча (дома или на выезде), это решение распространяется на все одноматчевые противостояния. УЕФА будет внимательно следить за развитием событий и проводить консультации относительно полного или частичного снятия ограничений в соответствующее время», — говорится в заявлении.
УЕФА ранее объявил, что прерванный