«Реал» и «Барселона» могут встретиться в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2019/2020

В ходе жеребьёвки были также определены полуфинальные пары главного еврокубка:



Пара 1 — пара 3

Пара 2 — пара 4



Хозяином финального матча, который состоится 23 августа, станет победитель второй полуфинальной пары. Все противостояния начиная с ¼ финала будут проходить в формате одной встречи в Лиссабоне.