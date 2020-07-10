Результаты жеребьёвки ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020
Состоялась жеребьёвка ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, которая проходила сегодня, 10 июля, в
Состоялась жеребьёвка ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2019/20, которая проходила сегодня, 10 июля, в
Результаты жеребьёвки:
«Реал» (Испания) / «Манчестер Сити» (Англия) — «Лион» (Франция) / «Ювентус» (Италия)
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Атлетико» (Испания)
«Наполи» (Италия) / «Барселона» (Испания) — «Челси» (Англия) / «Бавария» (Германия)
«Аталанта» (Италия) — «Пари Сен Жермен» (Франция).
Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Россию представляли «Локомотив» и «Зенит». Ни «железнодорожникам», ни
Турнир был приостановлен в марте