Результаты жеребьёвки ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020

Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов Россию представляли «Локомотив» и «Зенит». Ни «железнодорожникам», ни сине-бело-голубым не удалось пробиться в плей-офф. Команды финишировали последними в своих квартетах.



Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Впоследствии было принято решение доиграть его в августе. Начиная с четвертьфинала противостояния будут проходить в одноматчевом формате в Лиссабоне.