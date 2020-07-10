Результаты жеребьёвки ¼ и ½ финала Лиги Европы сезона-2019/2020

Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в августе в Германии в формате финального турнира по принципу плей-офф. Во всех парах будет сыгран один матч.



Даты и время начала матчей:



5—6 августа : 1/8 финала (начало матчей в 19:55 и 22:00 мск)

10—11 августа : четвертьфиналы (22:00 мск)

16—17 августа : полуфиналы (22:00 мск)

21 августа: финал (Кёльн, 22:00 мск).