Результаты жеребьёвки ¼ и ½ финала Лиги Европы сезона-2019/2020
Состоялась жеребьёвка ¼, ½ и финала Лиги Европы сезона-2019/2020, которая прошла в
Состоялась жеребьёвка ¼, ½ и финала Лиги Европы сезона-2019/2020, которая прошла в
Результаты жеребьёвки:
¼ финала:
1. «Вольфсбург» (Германия) / «Шахтёр Донецк» (Украина) — «Айнтрахт» (Германия) / «Базель» (Швейцария)
2. ЛАСК (Австрия) / «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) / «Копенгаген» (Дания)
3. «Интер» (Италия) / «Хетафе» (Испания) — «Рейнджерс» (Шотландия) / «Байер» (Германия)
4. «Олимпиакос» (Греция) / «Вулверхэмптон» (Англия) — «Севилья» (Испания) / «Рома» (Италия)
½ финала:
1. Победитель 4-го четвертьфинала — победитель 2-го четвертьфинала
2. Победитель 3-го четвертьфинала — победитель 1-го четвертьфинала.
Хозяином финала станет победитель 1-го полуфинала.
Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в августе в Германии в формате финального турнира по принципу
Даты и время начала матчей:
21 августа: финал (Кёльн, 22:00 мск).