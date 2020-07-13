Суд отменил дисквалификацию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Дисквалификацию английского клуба было решено отменить. При этом штраф, который по решению УЕФА изначально составлял € 30 млн, сокращён до € 10 млн.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал «горожан» из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей. Клуб обвинялся в финансовых махинациях со спонсорскими контрактами. Первоначальный срок отстранения команды составлял два сезона, однако манкунианцы подали апелляцию на решение организации. Из-за пандемии коронавируса рассмотрение дела затянулось, а вынесение вердикта было отложено на июль.



В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала на выезде одолел мадридский «Реал» со счётом 2:1. Ответная встреча пройдёт в августе.