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12:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Суд отменил дисквалификацию «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своём официальном сайте объявил вердикт по делу об отстранении «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2020

Дисквалификацию английского клуба было решено отменить. При этом штраф, который по решению УЕФА изначально составлял € 30 млн, сокращён до € 10 млн.

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Напомним, УЕФА дисквалифицировал «горожан» из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей. Клуб обвинялся в финансовых махинациях со спонсорскими контрактами. Первоначальный срок отстранения команды составлял два сезона, однако манкунианцы подали апелляцию на решение организации. Из-за пандемии коронавируса рассмотрение дела затянулось, а вынесение вердикта было отложено на июль.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала на выезде одолел мадридский «Реал» со счётом 2:1. Ответная встреча пройдёт в августе.

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