Состоялась первая жеребьевка нового розыгрыша Лиги чемпионов
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов-2020/21.
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов-2020/21.
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Итоги жеребьевки выглядят следующим образом:
Чемпион
Чемпион Косово — чемпион Андорры.
Полуфиналы
Номинальными хозяевами игр ½ финала будут команды, указанные первыми. В финале хозяином будет считаться победитель второго полуфинала.
Победитель предварительного раунда примет участие в первом отборочном раунде, который стартует