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15:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Состоялась первая жеребьевка нового розыгрыша Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов-2020/21.

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Источник: РИА "Новости"

В мини-турнире сыграют чемпионы Сан-Марино, Северной Ирландии, Косово и Андорры.

Итоги жеребьевки выглядят следующим образом:

Чемпион Сан-Марино — чемпион Северной Ирландии.

Чемпион Косово — чемпион Андорры.

Полуфиналы мини-турнира состоятся 8 августа, финал — 11 августа. Все игры пройдут на одном стадионе.

Номинальными хозяевами игр ½ финала будут команды, указанные первыми. В финале хозяином будет считаться победитель второго полуфинала.

Победитель предварительного раунда примет участие в первом отборочном раунде, который стартует 18—19 августа.

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