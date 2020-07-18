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19:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В УЕФА есть альтернативные варианты проведения матча «Барселоны» в ЛЧ

В УЕФА есть альтернативные варианты для проведения ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» на случай ухудшения ситуации с коронавирусом в столице Каталонии, заявил вице-президент УЕФА Микеле Ува.

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Источник: AP 2020

Первый матч команд в Неаполе завершился со счетом 1:1. Ответная встреча должна пройти 8 августа в Барселоне без зрителей. В пятницу власти Каталонии ввели дополнительные санитарные меры, чтобы не допустить дальнейшего обострения эпидемиологической обстановки на части территории этого испанского автономного сообщества, в том числе в Барселоне. По данным испанского Минздрава, за сутки (со среды по четверг) в Испании было выявлено 580 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это худший показатель с 10 мая.

«Наполи» будет играть в Барселоне, если только не будут приняты правила, запрещающие играть в футбол в Испании. Мы надеемся, что этого не произойдет и ответные матчи будут сыграны в родных городах клубов. Но очевидно, что есть альтернативные решения, — цитирует Уву Football Italia со ссылкой на радио Punto Nuovo.

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