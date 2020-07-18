В УЕФА есть альтернативные варианты проведения матча «Барселоны» в ЛЧ

Первый матч команд в Неаполе завершился со счетом 1:1. Ответная встреча должна пройти 8 августа в Барселоне без зрителей. В пятницу власти Каталонии ввели дополнительные санитарные меры, чтобы не допустить дальнейшего обострения эпидемиологической обстановки на части территории этого испанского автономного сообщества, в том числе в Барселоне. По данным испанского Минздрава, за сутки (со среды по четверг) в Испании было выявлено 580 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это худший показатель с 10 мая.