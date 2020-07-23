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10:14 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА ввёл штрафные санкции в отношении «Фенербахче»

УЕФА объявил о решении наказать «Фенербахче» за несоблюдение соглашения, подписанного в 2016 году, которое предусматривает безубыточность клуба до 2018 года.

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Источник: РИА "Новости"

За это с клуба будут удержано € 2 млн призовых в течение двух сезонов еврокубков — 2020/2021 и 2021/2022. Сообщается, что удержание доходов могло быть сокращено € 1 млн при условии, что клуб сможет доказать к 15 октября 2019 года, что выполнил условия, в том числе в отношении реструктуризации своего долга. Однако турецкий клуб не смог этого сделать.

После 33 туров «Фенербахче» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции, записав в свой актив 50 очков. В заключительном туре команде предстоит сыграть с «Ризеспором». Игра состоится 25 июля в Стамбуле, начало — в 21:00 мск.

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