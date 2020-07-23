УЕФА ввёл штрафные санкции в отношении «Фенербахче»

За это с клуба будут удержано € 2 млн призовых в течение двух сезонов еврокубков — 2020/2021 и 2021/2022. Сообщается, что удержание доходов могло быть сокращено € 1 млн при условии, что клуб сможет доказать к 15 октября 2019 года, что выполнил условия, в том числе в отношении реструктуризации своего долга. Однако турецкий клуб не смог этого сделать.