Определилось большинство потенциальных соперников «Кайрата» и «Ордабасы» по старту в Лиге Европы

Серебряный и бронзовый призеры КПЛ-2019 в первом раунде квалификации будут в числе сеяных команд. Жеребьевка состоится 10 августа.

Игры первого квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 27 августа 2020 года и будут состоять из одного матча.