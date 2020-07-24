Определилось большинство потенциальных соперников «Кайрата» и «Ордабасы» по старту в Лиге Европы
Определились 40 из 47 потенциальных соперников «Кайрата» и «Ордабасы» на первом этапе квалификации Лиги Европы, сообщает KazFootball.kz.
Определились 40 из 47 потенциальных соперников «Кайрата» и «Ордабасы» на первом этапе квалификации Лиги Европы, сообщает KazFootball.kz.
Серебряный и бронзовый призеры КПЛ-2019 в первом раунде квалификации будут в числе сеяных команд. Жеребьевка состоится 10 августа.
Игры первого квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 27 августа 2020 года и будут состоять из одного матча.
Потенциальные соперники «Кайрата» и «Ордабасы»:
— «Сумгайыт» (Азербайджан);
— «Локомотив» (Пловдив, Болгария);
— «Славия» (София, Болгария);
— «Боташани» (Румыния);
— «Пяст» (Польша);
— «Левадия» (Эстония);
— «Хибернианс» (Мальта);
— ДАК 1904 (Дунайска-Стреда, Словакия);
— «Ружомберок» (Словакия);
— «Жилина» (Словакия);
— «Железничар» (Босния и Герцеговина);
— «Лачи» (Албания);
— «Мура» (Мурско-Собота, Словения);
— «Академия Пушкаша» (Венгрия);
— «Сабуртало» (Грузия);
— «Шкупи» (Северная Македония);
— «Петрокуб» (Молдова);
— «Унион» (Люксембург);
— «Дифферданж 03» (Люксембург);
— «Кауно Жальгирис» (Литва);
— РФШ (Рига, Латвия);
— «Валмиера» (Латвия);
— «Ноа» (Армения);
— «Ширак» (Армения);
— «Ренова» (Северная Македония);
— «Борац» (Босния и Герцеговина);
— «Сфынтул Георге» (Молдова);
— «Динамо-Авто» (Тирасполь, Молдова);
— «Богемиан» (Ирландия);
— «Дерри Сити» (Ирландия);
— «Интер» (Турку, Финляндия);
— «Ильвес» (Финляндия);
— «Хонка» (Финляндия);
— «Брейдаблик» (Исландия);
— «Бала Таун» (Уэльс);
— «Динамо» (Батуми, Грузия);
— «Локомотив» (Тбилиси, Грузия);
— «Сиренс» (Мальта);
— «Викингур» (Исландия);
— «Пайде» (Эстония).