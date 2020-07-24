«Хорошо, если матч Лиги Европы сыграем дома». Бразилец из «Ордабасы» — о рестарте КПЛ и жизни в Шымкенте

— Расскажи о переходе в «Ордабасы».

— Предложение о переходе в шымкентскую команду поступило во время сборов в Турции. Я тогда выступал за «Лудогорец». Не получал достаточное количество игровой практики в Разграде и попросил руководство отпустить меня в аренду. В течение недели принял решение. Футзальный тренер Какау, с которым мы знакомы, проконсультировал меня по поводу Казахстана.

— Первое впечатление о Казахстане.

— Когда приехал в Казахстан, был удивлен. Разград совсем небольшой город по сравнению с Шымкентом. Летний климат очень комфортный. Моя семья уже адаптировалась здесь.

— Как тебя приняли в «Ордабасы»?

— Очень тепло приняли. Во всем и везде мне помогает Пабло Фонтанелло. Игроки, выступающие здесь, довольно высокого уровня. Я получаю хороший опыт, играя тут. Прошлый год оцениваю положительно. Я играл практически постоянно, забил много голов благодаря партнерам по команде. В целом, инфраструктура в Казахстане хорошая, есть неплохие стадионы в Астане и Алматы. Поля соответствуют всем требованиям.

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— В текущем сезоне было сыграно совсем немного матчей. Что можешь сказать об этом?

— Предсезонный сбор был хороший. По поводу последнего матча, мы доминировали всю игру, но мяч не шел в ворота. Мы на правильном пути и выпрямим ситуацию. Надеемся выполнить те задачи, которые нам ставит руководство. Будем биться. У нас есть все необходимое для этого. Я усердно работаю над собой, но главное, чтобы команда побеждала.

— Скоро старт в Лиге Европы. Команда готова к матчам?

— Самое плохое — отсутствие у нас игровой практики. Надеемся, что скоро чемпионат возобновится и мы сможем набрать оптимальную форму. По поводу одного матча в квалификации — как повезет. Будем играть дома — хорошо, нет — плохо.