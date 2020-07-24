Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22.07
СПАЛ
Рома
16
Футбол. Зарубежный
22.07
Торино
Верона
11
Футбол. Зарубежный
23.07
Удинезе
Ювентус
21
Футбол. Зарубежный
23.07
Лацио
Кальяри
21
Футбол. Кубок России
25.07
Зенит
Химки
Все события
Фоторепортажи
25Пинок Дзагоева и пушка Облякова: победа ЦСКА в кадрах Sport24
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
15:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Хорошо, если матч Лиги Европы сыграем дома». Бразилец из «Ордабасы» — о рестарте КПЛ и жизни в Шымкенте

Бразильский полузащитник «Ордабасы» Жоао Пауло в интервью пресс-службе клуба рассказал о переезде в Шымкент, жизни в Казахстане и готовности к матчам Лиги Европы, сообщает KazFootball.kz. Он выразил надежду, что чемпионат КПЛ скоро возобновится и его команда успеет набрать игровую практику.

Наверх

— Расскажи о переходе в «Ордабасы».

— Предложение о переходе в шымкентскую команду поступило во время сборов в Турции. Я тогда выступал за «Лудогорец». Не получал достаточное количество игровой практики в Разграде и попросил руководство отпустить меня в аренду. В течение недели принял решение. Футзальный тренер Какау, с которым мы знакомы, проконсультировал меня по поводу Казахстана.

Читайте также
Определилось большинство потенциальных соперников «Кайрата» и «Ордабасы» по старту в Лиге Европы

— Первое впечатление о Казахстане.

— Когда приехал в Казахстан, был удивлен. Разград совсем небольшой город по сравнению с Шымкентом. Летний климат очень комфортный. Моя семья уже адаптировалась здесь.

— Как тебя приняли в «Ордабасы»?

— Очень тепло приняли. Во всем и везде мне помогает Пабло Фонтанелло. Игроки, выступающие здесь, довольно высокого уровня. Я получаю хороший опыт, играя тут. Прошлый год оцениваю положительно. Я играл практически постоянно, забил много голов благодаря партнерам по команде. В целом, инфраструктура в Казахстане хорошая, есть неплохие стадионы в Астане и Алматы. Поля соответствуют всем требованиям.

Казахстанская Премьер-Лига

— В текущем сезоне было сыграно совсем немного матчей. Что можешь сказать об этом?

— Предсезонный сбор был хороший. По поводу последнего матча, мы доминировали всю игру, но мяч не шел в ворота. Мы на правильном пути и выпрямим ситуацию. Надеемся выполнить те задачи, которые нам ставит руководство. Будем биться. У нас есть все необходимое для этого. Я усердно работаю над собой, но главное, чтобы команда побеждала.

— Скоро старт в Лиге Европы. Команда готова к матчам?

— Самое плохое — отсутствие у нас игровой практики. Надеемся, что скоро чемпионат возобновится и мы сможем набрать оптимальную форму. По поводу одного матча в квалификации — как повезет. Будем играть дома — хорошо, нет — плохо.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Казахстанку наказали за допинг на Олимпиаде
«Реал» не продлит контракт с сыном Зидана и вернет Лунина
Сегодня должны объявить о переходе форварда Аргентины в ЦСКА
Лыжница Норвегии пожаловалась на лишившую ее призовых россиянку
«Ман Юнайтед» и «Челси» бьются за ЛЧ: Топ-5 ставок выходных
«Чего они молчали так долго?» Хоркина о секс-скандале в США
Триллер на «Сан-Сиро»: прогноз на матч «Милан» — «Аталанта»
Танцующий в ресторане Карпин попал на видео
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь