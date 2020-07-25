«Астана» оказалась второй в рейтинге на первом этапе Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов стартуют 34 команды, с учетом предварительного этапа всего представлены 38 стран.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

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«Астана», имеющая в своем активе 29 000 баллов, имеет второй рейтинг, опережая чемпионов таких стран, как Болгария, Сербия, Азербайджан, Польша, Венгрия, Румыния и другие.

Казахстанская команда находится ниже лишь шотландского «Селтика». Рейтинг первых пяти команд в первом раунде Лиги чемпионов:

1. «Селтик» (Шотландия) — 34 000;

2. «Астана» (Казахстан) — 29 000;

3. «Лудогорец» (Болгария) — 26 000;

4. «Црвена Звезда» (Сербия) — 22 750;

5. «Карабах» (Азербайджан) — 21 000.