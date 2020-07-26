Ответный матч «Манчестер Сити» и «Реала» в ЛЧ находится под угрозой срыва

Правительство Великобритании 25 июля ввело двухнедельный карантин для лиц, въезжающих на территорию страны из Испании, где зафиксирована вторая вспышка коронавирусной инфекции. В пятницу там было обнаружено 900 новых случаев инфицирования COVID-19.