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10:28 (мск), источник: Газета.Ру

Ответный матч «Манчестер Сити» и «Реала» в ЛЧ находится под угрозой срыва

Ответный матч между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов находится под угрозой срыва.

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Источник: Reuters

Об этом сообщает As.

Правительство Великобритании 25 июля ввело двухнедельный карантин для лиц, въезжающих на территорию страны из Испании, где зафиксирована вторая вспышка коронавирусной инфекции. В пятницу там было обнаружено 900 новых случаев инфицирования COVID-19.

Напомним, что игра в Мадриде между «Реалом» и «Манчестер Сити» завершилась победой гостей со счетом 1:2.

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