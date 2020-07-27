Ловрен: Хочу помочь «Зениту» пройти как можно дальше в Лиге чемпионов

Источник: AP 2020

«Зенит» в понедельник объявил о переходе Ловрена из английского «Ливерпуля», с 31-летним хорватским защитником подписан трехлетний контракт. По информации СМИ, сумма трансфера составила порядка 12 миллионов евро.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

«Я счастлив и горд за то, что перешел в “Зенит”. Хочу поблагодарить Сергея Семака и Александра Медведева за то, что этот переход состоялся. Я знал, что “Зенит” — самая сильная команда России, чемпион двух последних лет, а в этом сезоне — еще и обладатель Кубка. Для меня это было важно не только из-за статуса, но еще и потому, что в этом клубе меня ждут сильные партнеры», — цитирует Ловрена сайт петербургского клуба.

«Зенит» уделяет очень большое внимание еврокубкам и особенно — Лиге чемпионов. Это тоже важно для меня. Я уже оставил свой след в этом турнире, но мне этого мало — теперь я хочу передать свой опыт новым партнерам и помочь команде пройти как можно дальше, — добавил хорват.

Ловрен выступал за «Ливерпуль» с 2014 года. В сезоне-2019/20 футболист сыграл за клуб 15 матчей, стал вместе с «красными» чемпионом Англии. Также вместе с мерсисайдцами он выиграл Лигу чемпионов.