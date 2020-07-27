Ловрен: Хочу помочь «Зениту» пройти как можно дальше в Лиге чемпионов
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Футболист петербургского «Зенита» Деян Ловрен заявил, что постарается помочь своим новым партнерам по команде успешно выступить в Лиге чемпионов.
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Футболист петербургского «Зенита» Деян Ловрен заявил, что постарается помочь своим новым партнерам по команде успешно выступить в Лиге чемпионов.
«Зенит» в понедельник объявил о переходе Ловрена из английского «Ливерпуля», с 31-летним хорватским защитником подписан трехлетний контракт. По информации СМИ, сумма трансфера составила порядка 12 миллионов евро.
«Я счастлив и горд за то, что перешел в “Зенит”. Хочу поблагодарить Сергея Семака и Александра Медведева за то, что этот переход состоялся. Я знал, что “Зенит” — самая сильная команда России, чемпион двух последних лет, а в этом сезоне — еще и обладатель Кубка. Для меня это было важно не только
«Зенит» уделяет очень большое внимание еврокубкам и особенно — Лиге чемпионов. Это тоже важно для меня. Я уже оставил свой след в этом турнире, но мне этого мало — теперь я хочу передать свой опыт новым партнерам и помочь команде пройти как можно дальше, — добавил хорват.
В составе сборной Хорватии защитник забил три мяча в 57 встречах и завоевал серебро чемпионата мира 2018 года.