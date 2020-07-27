Степашин: «Динамо» будет поставлена задача попасть в групповой этап Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» по итогам Тинькофф — Российской премьер-лиги заняло шестое место, что позволило команде попасть во второй квалификационный раунд Лиги Европы после победы «Зенита» в Олимп — Кубке России.

«Цель — попасть в групповой этап Лиги Европы», — сказал Степашин.

Член совета директоров клуба рассказал и о задачах команды на следующий сезон. «Нужно быть по итогам чемпионата в зоне еврокубков», — отметил он.