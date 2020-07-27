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16:54 (мск), источник: ТАСС

Степашин: «Динамо» будет поставлена задача попасть в групповой этап Лиги Европы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Футболистам московского «Динамо» будет поставлена задача пробиться в групповой этап Лиги Европы в сезоне-2020/21. Об этом ТАСС рассказал член совета директоров клуба Сергей Степашин.

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Источник: РИА "Новости"

«Динамо» по итогам Тинькофф — Российской премьер-лиги заняло шестое место, что позволило команде попасть во второй квалификационный раунд Лиги Европы после победы «Зенита» в Олимп — Кубке России.

«Цель — попасть в групповой этап Лиги Европы», — сказал Степашин.

Член совета директоров клуба рассказал и о задачах команды на следующий сезон. «Нужно быть по итогам чемпионата в зоне еврокубков», — отметил он.

«Динамо» сыграет в еврокубках впервые с сезона-2014/15. Тогда бело-голубые дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где уступили итальянскому «Наполи», это достижение является наивысшим для «Динамо» в истории Кубка УЕФА / Лиги Европы. «Динамо» по спортивному принципу добилось путевки в Лигу Европы сезона-2015/16, но Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил клуб от участия из-за нарушения финансового fair play.

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