Степашин: «Динамо» будет поставлена задача попасть в групповой этап Лиги Европы

«Динамо» по итогам Тинькофф — Российской премьер-лиги заняло шестое место, что позволило команде попасть во второй квалификационный раунд Лиги Европы после победы «Зенита» в Олимп — Кубке России.
«Цель — попасть в групповой этап Лиги Европы», — сказал Степашин.
Член совета директоров клуба рассказал и о задачах команды на следующий сезон. «Нужно быть по итогам чемпионата в зоне еврокубков», — отметил он.
«Динамо» сыграет в еврокубках впервые с сезона-2014/15. Тогда бело-голубые дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где уступили итальянскому «Наполи», это достижение является наивысшим для «Динамо» в истории Кубка УЕФА / Лиги Европы. «Динамо» по спортивному принципу добилось путевки в Лигу Европы сезона-2015/16, но Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил клуб от участия из-за нарушения финансового fair play.