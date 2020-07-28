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20:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА находится в контакте с «Реалом» в связи со случаем заражения COVID

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) находится в контакте с «Реалом» в связи с выявленным случаем заражения коронавирусом в мадридской команде, сообщает Би-би-си.

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Источник: AFP 2020

«Реал» во вторник сообщил, что форвард Мариано Диас сдал положительный тест на COVID-19. Футболист был изолирован у себя дома и, вероятно, не поможет испанскому клубу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который пройдет в Англии 7 августа.

Реал (Мадрид)

«УЕФА находится в контакте с клубом и следит за ситуацией и решениями соответствующих испанских властей. Мы уверены, что этот случай не повлияет на организацию рассматриваемого матча», — сказано в заявлении УЕФА.

Первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» завершился победой английского клуба со счетом 2:1.

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