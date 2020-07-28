УЕФА находится в контакте с «Реалом» в связи со случаем заражения COVID

Источник: AFP 2020

«Реал» во вторник сообщил, что форвард Мариано Диас сдал положительный тест на COVID-19. Футболист был изолирован у себя дома и, вероятно, не поможет испанскому клубу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который пройдет в Англии 7 августа.

Реал (Мадрид) Все о команде

«УЕФА находится в контакте с клубом и следит за ситуацией и решениями соответствующих испанских властей. Мы уверены, что этот случай не повлияет на организацию рассматриваемого матча», — сказано в заявлении УЕФА.