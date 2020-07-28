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20:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» может наказать Артура за отказ играть в Лиге чемпионов

«Барселона» начала дисциплинарное разбирательство в отношении полузащитника команды Артура. Об этом сообщает Sport.es.

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Источник: AP 2020

По данным источника, бразилец отказался присоединиться к команде перед возобновлением Лиги чемпионов. «Барсе» предстоит ответный матч 1/8 финала против «Наполи» 8 августа. Со следующего сезона футболист станет игроком «Ювентуса». Указано, что в клубе разочарованы его поведением, так как он не захотел возвращаться в Испанию и отказался идти на любые компромиссы.

Барселона (Барселона)

В «Барселоне» хотят, чтобы хавбек вернулся в команду, принес извинения и пришел к соглашению по поводу завершения сезона. Игроком «Юве» он официально станет 1 сентября, а в «Барсе» его заменит Миралем Пьянич.

В текущем сезоне Артур провел 28 матчей за «Барселону». В его активе четыре гола и четыре результативные передачи.

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