9 клубов АПЛ просили отстранить «Ман Сити» от еврокубков на время разбирательств в СAS

CAS установил, что «Манчестер Сити» отказался сотрудничать с УЕФА, который вёл расследование финансовой деятельности английского клуба. В суде посчитали это серьёзным нарушением, но недостаточно существенным. Большинство членов комиссии пришли к выводу, что утверждение УЕФА о том, что спонсорский доход клуба был завышен, не является доказанным. Тем не менее, за отказ сотрудничать со следствием клуб был оштрафован на € 10 млн.