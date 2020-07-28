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23:12 (мск), источник: Чемпионат.com

9 клубов АПЛ просили отстранить «Ман Сити» от еврокубков на время разбирательств в СAS

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал 93-страничный доклад по делу об отмене двухлетней дисквалификации «Манчестер Сити» в еврокубках, сообщает Sky Sports.

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Источник: AP 2020

CAS установил, что «Манчестер Сити» отказался сотрудничать с УЕФА, который вёл расследование финансовой деятельности английского клуба. В суде посчитали это серьёзным нарушением, но недостаточно существенным. Большинство членов комиссии пришли к выводу, что утверждение УЕФА о том, что спонсорский доход клуба был завышен, не является доказанным. Тем не менее, за отказ сотрудничать со следствием клуб был оштрафован на € 10 млн.

«Манчестер Сити» в свою очередь самым решительным образом отрицал, что клуб вступили в заговор со своими спонсорами Etihad Airways и Etisalat. Также в клубе заявили о краже 5,5 млн электронных писем.

Манчестер Сити (Манчестер)

Кроме того, стало известно, что девять клубов АПЛ просили CAS отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков на время разбирательств. Этими клубами были «Арсенал», «Бёрнли», «Челси», «Лестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Вулверхэмптон».

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