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19:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» стартует в Лиге чемпионов после пяти месяцев без официальных матчей?

Казахстанские футбольные клубы, по всей видимости, начнут новый евросезон, так и не дождавшись возобновления премьер-лиги. Сегодня, 29 июля, было объявлено о продлении карантинных мер в стране еще на две недели, то есть как минимум до 17 августа. Корреспондент Vesti.kz предполагает, в какой форме «Астана», «Кайрат», «Ордабасы» и «Кайсар» подойдут к старту в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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Источник: Reuters

Сложности подстерегают столичный клуб, который в этом году из-за замены газона на домашнем стадионе «Астана Арена» был вынужден перебазироваться в Алматы. Он пропускал третий тур КПЛ, который был сыгран 1 июля. Последний официальный матч «Астана» провела 15 марта.

С учетом того, что из-за продления карантинных мер проведение футбольных соревнований в Казахстане отложено до ослабления (как минимум 17 августа) или окончания данного режима, следующий официальный матч «Астана», вероятнее всего, проведет в квалификации Лиги чемпионов. 9 августа команда Михала Билека узнает соперника по первому отборочному раунду, который будет состоять из одного матча, как, впрочем, и большинство отборочных стадий грядущей еврокампании. 18 или 19 августа чемпиону Казахстана уже предстоит стартовать в ЛЧ.

Астана (Нур-Султан)

Как столичный клуб будет готовиться к этой встрече, учитывая действующие ограничения, остается только догадываться.

Не совсем обнадеживают недавние высказывания президента клуба Михаила Гурмана, а также Билека, которые перечислили проблемы «Астаны» с составом, рассказав о заболевших футболистах. Кроме того, продолжаются скитания клуба, пока на «Астана Арене» срываются очередные сроки завершения работ.

Кайрат (Алма-Ата)

Представители Казахстана в Лиге Европы «Кайрат», «Ордабасы» и «Кайсар» также, вероятнее всего, начнут выступление в еврокубках, не дождавшись рестарта КПЛ.

Первый отборочный раунд турнира будет сыгран 20 августа. За десять дней до этого станут известны их соперники.

Скорее всего, отсутствие игровой практики и скомканный тренировочный процесс скажутся на тонусе и игровой форме команд. В предстоящей еврокампании у казахстанских клубов уже не будет того преимущества, когда в премьер-лиге разгар сезона, и наши команды в оптимальной форме, а соперники, зачастую даже не вкатываясь в соревновательный ритм, идут без обкатки в бой.

Напомним, предположительной датой возобновления чемпионата Казахстана называлось 3 августа. Впервые турнир был приостановлен 16 марта после двух полных туров, а третий состоялся 1 июля. Рестарт КПЛ планировался в Алматы и Талгаре. Появился даже календарь на ближайшие четыре тура.

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