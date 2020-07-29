«Астана» стартует в Лиге чемпионов после пяти месяцев без официальных матчей?
Казахстанские футбольные клубы, по всей видимости, начнут новый евросезон, так и не дождавшись возобновления
Казахстанские футбольные клубы, по всей видимости, начнут новый евросезон, так и не дождавшись возобновления
Сложности подстерегают столичный клуб, который в этом году
С учетом того, что
Как столичный клуб будет готовиться к этой встрече, учитывая действующие ограничения, остается только догадываться.
Не совсем обнадеживают недавние высказывания президента клуба Михаила Гурмана, а также Билека, которые перечислили проблемы «Астаны» с составом, рассказав о заболевших футболистах. Кроме того, продолжаются скитания клуба, пока на «Астана Арене» срываются очередные сроки завершения работ.
Представители Казахстана в Лиге Европы «Кайрат», «Ордабасы» и «Кайсар» также, вероятнее всего, начнут выступление в еврокубках, не дождавшись рестарта КПЛ.
Первый отборочный раунд турнира будет сыгран 20 августа. За десять дней до этого станут известны их соперники.
Скорее всего, отсутствие игровой практики и скомканный тренировочный процесс скажутся на тонусе и игровой форме команд. В предстоящей еврокампании у казахстанских клубов уже не будет того преимущества, когда в
Напомним, предположительной датой возобновления чемпионата Казахстана называлось 3 августа. Впервые турнир был приостановлен 16 марта после двух полных туров, а третий состоялся 1 июля. Рестарт КПЛ планировался в Алматы и Талгаре. Появился даже календарь на ближайшие четыре тура.