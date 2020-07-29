«Астана» стартует в Лиге чемпионов после пяти месяцев без официальных матчей?

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Сложности подстерегают столичный клуб, который в этом году из-за замены газона на домашнем стадионе «Астана Арена» был вынужден перебазироваться в Алматы. Он пропускал третий тур КПЛ, который был сыгран 1 июля. Последний официальный матч «Астана» провела 15 марта.

С учетом того, что из-за продления карантинных мер проведение футбольных соревнований в Казахстане отложено до ослабления (как минимум 17 августа) или окончания данного режима, следующий официальный матч «Астана», вероятнее всего, проведет в квалификации Лиги чемпионов. 9 августа команда Михала Билека узнает соперника по первому отборочному раунду, который будет состоять из одного матча, как, впрочем, и большинство отборочных стадий грядущей еврокампании. 18 или 19 августа чемпиону Казахстана уже предстоит стартовать в ЛЧ.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

Как столичный клуб будет готовиться к этой встрече, учитывая действующие ограничения, остается только догадываться.

Не совсем обнадеживают недавние высказывания президента клуба Михаила Гурмана, а также Билека, которые перечислили проблемы «Астаны» с составом, рассказав о заболевших футболистах. Кроме того, продолжаются скитания клуба, пока на «Астана Арене» срываются очередные сроки завершения работ.

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