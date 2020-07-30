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18:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА не планирует переносить из Барселоны матч 1/8 финала ЛЧ

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не намерен переносить из Барселоны ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и итальянским «Наполи».

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Источник: Reuters

«Матч должен состояться в Барселоне, как и планировалось. Мы следим за ситуацией и находимся на связи с местными властями», — приводит заявление УЕФА агентство EFE.

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Также отмечается, что УЕФА контактировал по этому вопросу с Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF).

Барселона (Барселона)

Первый матч команд в Неаполе завершился со счетом 1:1. Ответная встреча должна пройти 8 августа в Барселоне без зрителей. Ранее власти Каталонии ввели дополнительные санитарные меры, чтобы не допустить дальнейшего обострения эпидемиологической обстановки на части территории этого испанского автономного сообщества, в том числе в Барселоне.

Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис призвал перенести игру в Португалию или Германию.

УЕФА ранее объявил, что прерванный из-за коронавируса сезон-2019/20 Лиги чемпионов со стадии ¼ финала будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне 12—23 августа.

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