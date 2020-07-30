УЕФА не планирует переносить из Барселоны матч 1/8 финала ЛЧ

Источник: Reuters

«Матч должен состояться в Барселоне, как и планировалось. Мы следим за ситуацией и находимся на связи с местными властями», — приводит заявление УЕФА агентство EFE.

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Также отмечается, что УЕФА контактировал по этому вопросу с Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF).

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Первый матч команд в Неаполе завершился со счетом 1:1. Ответная встреча должна пройти 8 августа в Барселоне без зрителей. Ранее власти Каталонии ввели дополнительные санитарные меры, чтобы не допустить дальнейшего обострения эпидемиологической обстановки на части территории этого испанского автономного сообщества, в том числе в Барселоне.

Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис призвал перенести игру в Португалию или Германию.