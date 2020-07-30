УЕФА не планирует переносить из Барселоны матч 1/8 финала ЛЧ

«Матч должен состояться в Барселоне, как и планировалось. Мы следим за ситуацией и находимся на связи с местными властями», — приводит заявление УЕФА агентство EFE.
Также отмечается, что УЕФА контактировал по этому вопросу с Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF).
Первый матч команд в Неаполе завершился со счетом 1:1. Ответная встреча должна пройти 8 августа в Барселоне без зрителей. Ранее власти Каталонии ввели дополнительные санитарные меры, чтобы не допустить дальнейшего обострения эпидемиологической обстановки на части территории этого испанского автономного сообщества, в том числе в Барселоне.
Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис призвал перенести игру в Португалию или Германию.
УЕФА ранее объявил, что прерванный из-за коронавируса сезон-2019/20 Лиги чемпионов со стадии ¼ финала будет доигран в формате «Финала восьми» в Лиссабоне 12—23 августа.