CAS отклонил апелляцию «Трабзонспора» на отстранение от еврокубков

УЕФА в июне принял решение отстранить «Трабзонспор» от еврокубков на один сезон за нарушение финансового fair play. В 2019 году судебная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) установила, что «Трабзонспор» не соответствует требованиям безубыточности и отстранила клуб от еврокубков на один сезон. Турецкий клуб подал апелляцию на решение УЕФА в CAS.
Арбитраж CAS по этому делу проводился в ускоренном режиме и прошел в формате видеоконференции 16 июля. Судья рассмотрел письменные представления и доказательства, предоставленные сторонами, и установил, что «Трабзонспор» не достиг требуемого результата безубыточности за 2019 финансовый год, и отклонил апелляцию.
Отстранение «Трабзонспора» от участия в одном сезоне еврокубков распространяется на срок до конца сезона-2021/22.