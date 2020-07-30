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19:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

CAS отклонил апелляцию «Трабзонспора» на отстранение от еврокубков

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Трабзонспора» на решение УЕФА об отстранении турецкого футбольного клуба от еврокубков на один сезон, сообщается в релизе суда.

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Источник: AP 2020

УЕФА в июне принял решение отстранить «Трабзонспор» от еврокубков на один сезон за нарушение финансового fair play. В 2019 году судебная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) установила, что «Трабзонспор» не соответствует требованиям безубыточности и отстранила клуб от еврокубков на один сезон. Турецкий клуб подал апелляцию на решение УЕФА в CAS.

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Арбитраж CAS по этому делу проводился в ускоренном режиме и прошел в формате видеоконференции 16 июля. Судья рассмотрел письменные представления и доказательства, предоставленные сторонами, и установил, что «Трабзонспор» не достиг требуемого результата безубыточности за 2019 финансовый год, и отклонил апелляцию.

Отстранение «Трабзонспора» от участия в одном сезоне еврокубков распространяется на срок до конца сезона-2021/22.

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