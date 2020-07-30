CAS отклонил апелляцию «Трабзонспора» на отстранение от еврокубков

УЕФА в июне принял решение отстранить «Трабзонспор» от еврокубков на один сезон за нарушение финансового fair play. В 2019 году судебная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) установила, что «Трабзонспор» не соответствует требованиям безубыточности и отстранила клуб от еврокубков на один сезон. Турецкий клуб подал апелляцию на решение УЕФА в CAS.