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30 июля, источник: ТАСС

СМИ: «Манчестер Сити» мог предоставить ложные доказательства в CAS

ТАСС, 30 июля. Представители английского футбольного клуба «Манчестер Сити» могли предоставить ложные доказательства в ходе заседания в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

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Источник: AFP 2020

CAS 13 июля вынес решение отменить первоначальные санкции к клубу, при этом признать «Манчестер Сити» виновным в нарушении регламента лицензирования клубов и назначить штраф в размере €10 млн, который клуб должен выплатить в течение 30 дней после решения суда. CAS отменил двухлетнее отстранение клуба от еврокубков.

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По информации немецкой газеты, которая инициировала расследование в 2019 году, член правления клуба Джеймс Пирс мог солгать в ходе заседания на вопрос о предоставлении финансовой отчетности. Пирс назвал путаницей в клубе предоставленную информацию о том, что официальный спонсор, авиакомпания Etihad выделил лишь восемь из €60 млн, а холдинг владельца команды шейха Мансура бин Зайд аль-Нехайяна ADUG предоставил другую часть суммы. Согласно электронным письмам, обнаруженным Der Spiegel, Пирс вел переговоры с представителем компании Питером Баумгартнером. По версии издания, клуб должен был получить от Etihad 99 млн фунтов стерлингов, из которых 8 млн будут направлены напрямую, а остальные — от сторонних спонсоров.

«Я перевел не все. Я должен был перевести 91 млн фунтов, но пока что перевел 88,5 млн. Еще 2,5 млн я буду должен», — писал Пирс, по информации издания.

Манчестер Сити (Манчестер)

Арбитражная палата инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить «Манчестер Сити» от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового фейр-плей, которые были совершены с 2012 по 2016 год. Клуб обвинялся в завышении спонсорских доходов. На клуб также был наложен штраф в размере €30 млн.

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