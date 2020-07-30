СМИ: «Манчестер Сити» мог предоставить ложные доказательства в CAS

Источник: AFP 2020

CAS 13 июля вынес решение отменить первоначальные санкции к клубу, при этом признать «Манчестер Сити» виновным в нарушении регламента лицензирования клубов и назначить штраф в размере €10 млн, который клуб должен выплатить в течение 30 дней после решения суда. CAS отменил двухлетнее отстранение клуба от еврокубков.

По информации немецкой газеты, которая инициировала расследование в 2019 году, член правления клуба Джеймс Пирс мог солгать в ходе заседания на вопрос о предоставлении финансовой отчетности. Пирс назвал путаницей в клубе предоставленную информацию о том, что официальный спонсор, авиакомпания Etihad выделил лишь восемь из €60 млн, а холдинг владельца команды шейха Мансура бин Зайд аль-Нехайяна ADUG предоставил другую часть суммы. Согласно электронным письмам, обнаруженным Der Spiegel, Пирс вел переговоры с представителем компании Питером Баумгартнером. По версии издания, клуб должен был получить от Etihad 99 млн фунтов стерлингов, из которых 8 млн будут направлены напрямую, а остальные — от сторонних спонсоров.

«Я перевел не все. Я должен был перевести 91 млн фунтов, но пока что перевел 88,5 млн. Еще 2,5 млн я буду должен», — писал Пирс, по информации издания.

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