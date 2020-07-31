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12:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» будет в числе «несеяных» команд во втором раунде ЛЕ

Кызылординский «Кайсар» будет в числе «несеяных» команд во втором раунде квалификации Лиги Европы, сообщает KazFootball.kz.

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«Ордабасы» также будет «несеяным», если пробьется во второй этап. А вот алматинский «Кайрат», при удачном выступлении в первом раунде, во втором раунде будет в числе «сеяных» команд.

Напомним, что жеребьевка второго этапа квалификации Лиги Европы состоится 31 августа 2020 года. Игры второго квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 17 сентября 2020 года и будут состоять из одного матча.

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