«Кайсар» будет в числе «несеяных» команд во втором раунде ЛЕ
Кызылординский «Кайсар» будет в числе «несеяных» команд во втором раунде квалификации Лиги Европы, сообщает KazFootball.kz.
Кызылординский «Кайсар» будет в числе «несеяных» команд во втором раунде квалификации Лиги Европы, сообщает KazFootball.kz.
«Ордабасы» также будет «несеяным», если пробьется во второй этап. А вот алматинский «Кайрат», при удачном выступлении в первом раунде, во втором раунде будет в числе «сеяных» команд.
Напомним, что жеребьевка второго этапа квалификации Лиги Европы состоится 31 августа 2020 года. Игры второго квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 17 сентября 2020 года и будут состоять из одного матча.