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16:24 (мск), источник: Vesti.kz

«На поле злейшего врага». «Астана» заявила домашней ареной в Лиге чемпионов Центральный стадион Алматы

Чемпион Казахстана по футболу «Астана» заявил алматинский Центральный стадион в качестве домашней арены для еврокубков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Айдын Кожахмет.

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Источник: Reuters

«Астана» будет играть в Алматы. Чемпион Казахстана заявил алматинский Центральный стадион в качестве домашней арены для еврокубков. Поскольку «Астана Арена» еще не готова к международной сертификации, руководство «Астаны» решило в еврокубках играть на поле своего злейшего врага.

Вполне возможно, что сыграть на Центральном им и не доведется, учитывая новый вынужденный формат квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Если же сильнейший клуб Казахстана доберется до группового этапа одного из турниров, то сможет изменить место дислокации, так как «Астана Арена» к тому моменту уже будет готова к приему матчей самого высокого уровня, — пишет Кожахмет.

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Стоит отметить, что «Астана» из-за замены газона на домашнем стадионе «Астана Арена» был вынужден перебазироваться в Алматы, где и провел первые матчи КПЛ-2020. При этом чемпион пропускал третий тур КПЛ, который был сыгран 1 июля. Таким образом, последний официальный матч «Астана» провела 15 марта.

С учетом того, что из-за продления карантинных мер проведение футбольных соревнований в Казахстане отложено до ослабления (как минимум 17 августа) или окончания данного режима, следующий официальный матч «Астана», вероятнее всего, проведет в квалификации Лиги чемпионов. 9 августа команда Михала Билека узнает соперника по первому отборочному раунду, который будет состоять из одного матча, как, впрочем, и большинство отборочных стадий грядущей еврокампании. 18 или 19 августа чемпиону Казахстана уже предстоит стартовать в ЛЧ.

Напомним, домашней ареной Цетральный стадион Алматы является для «Кайрата».

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