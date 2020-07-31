«На поле злейшего врага». «Астана» заявила домашней ареной в Лиге чемпионов Центральный стадион Алматы
Чемпион Казахстана по футболу «Астана» заявил алматинский Центральный стадион в качестве домашней арены для еврокубков. Об этом в своем
Чемпион Казахстана по футболу «Астана» заявил алматинский Центральный стадион в качестве домашней арены для еврокубков. Об этом в своем
«Астана» будет играть в Алматы. Чемпион Казахстана заявил алматинский Центральный стадион в качестве домашней арены для еврокубков. Поскольку «Астана Арена» еще не готова к международной сертификации, руководство «Астаны» решило в еврокубках играть на поле своего злейшего врага.
Вполне возможно, что сыграть на Центральном им и не доведется, учитывая новый вынужденный формат квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Если же сильнейший клуб Казахстана доберется до группового этапа одного из турниров, то сможет изменить место дислокации, так как «Астана Арена» к тому моменту уже будет готова к приему матчей самого высокого уровня, — пишет Кожахмет.
Стоит отметить, что «Астана»
С учетом того, что
Напомним, домашней ареной Цетральный стадион Алматы является для «Кайрата».