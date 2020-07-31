Гвардиола: «Реал» помог мне стать лучше

Источник: AP 2020

«Реал» — очень сильная команда во всех отношениях. Они помогли мне стать лучше. «Реал» всегда был силён — и при Жозе Моуринью, и при Мануэле Пеллегрини, и при всех остальных тренерах. Они выиграли три титула Лиги чемпионов подряд и дважды стали чемпионами Примеры, когда «Барселона» доминировала в Испании в течение десяти лет. Рад, что у них всё получается.

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Здорово, что у Зидана хорошо идут дела. Такие люди нужны футболу. Восхищался им, когда он был игроком, восхищаюсь и сейчас, когда он стал тренером. Зидан был фантастическим футболистом. Я хотел бы играть с ним за один клуб. Мне не повезло встретиться с его сборной Франции", — приводит слова Гвардиолы Marca.

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