Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.08
Брешиа
Сампдория
Футбол. Зарубежный
1.08
Милан
Кальяри
Футбол. Зарубежный
1.08
Аталанта
Интер
Футбол. Зарубежный
1.08
Наполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
1.08
Ювентус
Рома
Футбол. Зарубежный
2.08
СПАЛ
Фиорентина
Все события
Фоторепортажи
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
20:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола: «Реал» помог мне стать лучше

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» поделился мнением о мадридской команде и её наставнике Зинедине Зидане.

Наверх
Источник: AP 2020

«Реал» — очень сильная команда во всех отношениях. Они помогли мне стать лучше. «Реал» всегда был силён — и при Жозе Моуринью, и при Мануэле Пеллегрини, и при всех остальных тренерах. Они выиграли три титула Лиги чемпионов подряд и дважды стали чемпионами Примеры, когда «Барселона» доминировала в Испании в течение десяти лет. Рад, что у них всё получается.

Манчестер Сити (Манчестер)

Здорово, что у Зидана хорошо идут дела. Такие люди нужны футболу. Восхищался им, когда он был игроком, восхищаюсь и сейчас, когда он стал тренером. Зидан был фантастическим футболистом. Я хотел бы играть с ним за один клуб. Мне не повезло встретиться с его сборной Франции", — приводит слова Гвардиолы Marca.

Реал (Мадрид)

«Реал» и «Сити» проведут ответный матч в Манчестере на стадионе «Этихад» 7 августа, начало — в 22:00 мск. В первой встрече победу одержали «горожане» — 2:1.

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
«Это указание из «Спартака»: Сергея Юрана уволили из «Химок»
36-летний Юрий Жирков продлил контракт с «Зенитом»
Татьяна Тарасова объяснила, почему Косторная ушла к Плющенко
Федор Смолов высказался о работе с новым тренером «Локомотива»
Стал известен гонорар Исмаилова за бой с Александром Емельяненко
Валерий Карпин жестко раскритиковал регламент РПЛ
Сергей Игнашевич назвал конкурентов московского «Торпедо» в ФНЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь