Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
СПАЛ
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Верона
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Парма
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Удинезе
Футбол. Зарубежный
1.08
Ювентус
Рома
13
Все события
Фоторепортажи
17ВАР, пенальти и снова тема судейства. «Зенит» — в финале Кубка России после победы над «Спартаком»
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
14:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» определился со стадионом для Лиги Европы

Кызылординский «Кайсар» выбрал стадион, где команда будет проводить матчи Лиги Европы, сообщает KazFootball.kz.

Наверх

Обладатель Кубка Казахстана заявил стадион имени Кажымукана в Шымкенте — домашнюю арену «Ордабасы».

Напомним, «Кайсар» начнет выступление в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. Соперник «волков» определится по итогам жеребьевки 31 августа.

Сам матч состоится 17 сентября 2020 года. На данной стадии турнира победитель будет определяться по итогам одной встречи, а жребий определит, дома или в гостях будут играть кызылординцы.

Читайте также
Экс-нападающий "Барыса" перешел в европейский клуб
Кокорин: Детская обида позади. Готов помочь «Спартаку»
Форвард «Лацио» обошел Роналду на 5 голов в гонке бомбардиров
Первое поражение Шахбазяна: каким получился UFC Vegas 5
МЮ заинтересован в приобретении вратаря «Лестера»
Малкин опозорился на глазах у Овечкина. «Питтсбург» проиграл
Юран: Просил увеличить мне зарплату в «Химках»
Стала известна зарплата Кокорина в «Спартаке»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь