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09:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Руни раскритиковал тактику Фергюсона в финалах Лиги чемпионов-2009 и 2011

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни вспомнил о проигранных финалах Лиги чемпионов в 2009 и 2011 году.

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Источник: AP 2020

В обоих случаях манкунианцы уступили «Барселоне».

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Манчестер Юнайтед (Манчестер)

— Мы проиграли два финала «Барселоне» Гвардьолы, пытаясь использовать высокий прессинг и переиграть их в открытом футболе, — цитирует англичанина Sunday Times. — Это сродни самоубийству. Помню, Алекс Фергюсон говорил, что мы — «Манчестер Юнайтед», должны атаковать, что это в духе клуба. Я не уверен. Все игроки понимали, что это неправильно — отказаться от тактики, которая принесла нам успех в полуфинале 2008 года.

Для меня не имеет значения, как ты это делаешь в больших играх Лиги чемпионов, пока побеждаешь. Посмотрите, как «Ливерпуль» справился в финале прошлого года. Думаю, что у Зидана такое же мышление.

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