Матчами 1/8 финала Лиги Европы в среду возобновятся футбольные еврокубки
ТАСС, 5 августа. Прерванный
ТАСС, 5 августа. Прерванный
Эпидемиологическая ситуация вынудила внести изменения в регламент турнира. Вместо привычного розыгрыша, когда команды со стадии 1/16 финала до полуфинала выявляют сильнейшего в двухматчевом противостоянии, УЕФА решил завершить сезон в формате «Финала восьми». При этом победителя определит одна встреча. Все игры состоятся в Германии.
В шести противостояниях 1/8 финала, в которых были сыграны первые матчи, ответные встречи пройдут на полях номинальных хозяев — украинский «Шахтер» примет немецкий «Вольфсбург» (первый матч — 2:1), немецкий «Байер» — шотландский «Рейнджерс» (3:1), английский «Вулверхэмптон» — греческий «Олимпиакос» (1:1), английский «Манчестер Юнайтед» — австрийский ЛАСК (5:0), швейцарский «Базель» — немецкий «Айнтрахт» из
Заключительные матчи Лиги Европы будут проводиться на территории четырех немецких городов. Игры состоятся в Гельзенкирхене, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Кельне. Встречи пройдут в период с 10 по 21 августа, финал будет сыгран в Кельне. Изначально финал Лиги Европы текущего сезона должен был пройти в польском Гданьске, теперь город примет решающий матч турнира в следующем году.
В текущих розыгрышах Лиги чемпионов и Лиги Европы после матчей 1/8 финала желтые карточки будут аннулированы. Они не будут учитываться в последующих встречах