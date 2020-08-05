«Шахтер» обыграл «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Голы забили Жуниор Мораес (89-я минута, 90+3) и Манор Саломон (90+1). Команды доигрывали встречу вдесятером. На 67-й минуте прямую красную карточку заработал защитник «Шахтера» Давид Хочолава, а на 70-й минуте за второе предупреждение был удален защитник «Вольфсбурга» Джон Энтони Брукс.
Первая встреча команд прошла 12 марта в Германии и завершилась победой украинского клуба со счетом 2:1. По сумме двух матчей «Шахтер» вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары «Базель» (Швейцария) — «Айнтрахт» (Германия).
В параллельном матче датский «Копенгаген» обыграл на своем поле турецкий «Истанбул Башакшехир» (3:0), первый матч завершился победой турецкого клуба (1:0). Датчане в четвертьфинале сыграют с победителем пары «Манчестер Юнайтед» (Англия) — ЛАСК (Австрия).
Лига Европы была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение провести оставшуюся часть турнира, начиная с четвертьфинала, в германских Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Встречи 1/8 финала пройдут 5—6 августа, четвертьфинала — 10—11 августа, полуфинала — 16—17 августа, финал запланирован на 21 августа в Кельне. Матчи плей-офф будут проходить без зрителей до дальнейших указаний.