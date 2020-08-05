«Шахтер» обыграл «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Источник: AFP 2020

Голы забили Жуниор Мораес (89-я минута, 90+3) и Манор Саломон (90+1). Команды доигрывали встречу вдесятером. На 67-й минуте прямую красную карточку заработал защитник «Шахтера» Давид Хочолава, а на 70-й минуте за второе предупреждение был удален защитник «Вольфсбурга» Джон Энтони Брукс.

Первая встреча команд прошла 12 марта в Германии и завершилась победой украинского клуба со счетом 2:1. По сумме двух матчей «Шахтер» вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары «Базель» (Швейцария) — «Айнтрахт» (Германия).

Лига Европы 2019/2020 1/8 финала, 5.08.2020, 19:55 Шахтер Д 3 Вольфсбург 0

В параллельном матче датский «Копенгаген» обыграл на своем поле турецкий «Истанбул Башакшехир» (3:0), первый матч завершился победой турецкого клуба (1:0). Датчане в четвертьфинале сыграют с победителем пары «Манчестер Юнайтед» (Англия) — ЛАСК (Австрия).

Лига Европы 2019/2020 1/8 финала, 5.08.2020, 19:55 Копенгаген 3 Истанбул Башакшехир 0