«Интер» и «Манчестер Юнайтед» вышли в четвертьфинал Лиги Европы

Источник: AP 2020

На 75-й минуте после просмотра видеоповтора судья поставил в ворота «Интера» 11-метровый, который не реализовал Хорхе Молина.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в марте в Италии первые матчи противостояний 1/8 финала «Интер» — «Хетафе», «Севилья» — «Рома» не смогли пройти в дни, когда были сыграны стартовые встречи раунда. В этой связи Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение выявить победителей этих противостояний в одной игре на нейтральном поле. Матч «Интер» — «Хетафе» прошел в немецком Гельзенкирхене, «Севилья» и «Рома» сыграют в четверг в немецком Дуйсбурге.

Лига Европы 2019/2020 1/8 финала, 5.08.2020, 22:00 Интер 2 Хетафе 0

В следующем раунде «Интер» встретится с победителем в паре «Рейнджерс» (Шотландия) — «Байер» (Германия). Первая встреча завершилась домашней победой «Байера» (3:1).

Английский «Манчестер Юнайтед» дома обыграл австрийский ЛАСК (2:1) в ответной встрече 1/8 финала благодаря голам Джесси Лингарда и Антони Марсьяля. Первая игра команд завершилась со счетом 5:0 в пользу манкунианцев. В следующем раунде англичане сыграют с датским «Копенгагеном», который дома обыграл турецкий «Истанбул Башакшехир» со счетом 3:0 и победил в двухматчевом противостоянии — 3:1.

Лига Европы 2019/2020 1/8 финала, 5.08.2020, 22:00 Манчестер Юнайтед 2 ЛАСК 1