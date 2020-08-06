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09:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Сульшер подтвердил уход Санчеса из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер на пресс-конференции после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с австрийским ЛАСКом (2:1) сообщил об уходе из команды чилийского полузащитника Алексиса Санчеса.

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Источник: AP 2020

Ранее стало известно, что он подпишет контракт с миланским «Интером», за который выступает на правах аренды.

«Санчес? Да, я подтверждаю его уход. Алексис отлично проявил себя в Италии, он великолепный игрок, мы желаем ему всего самого хорошего», — приводит слова Сульшера BBC.

Также норвежский специалист прокомментировал игру своей команды в матче с ЛАСКом.

«Футболистам нужно регулярно играть, чтобы сохранять резкость. Некоторые игроки долго были без практики, и это бросалось в глаза. Мы победили и дали дебютировать в основе молодому Тедену Менджи. Он тот центральный защитник, в которого мы верим. Он силён, быстр, хорош с мячом», — сказал Сульшер.

В четвертьфинале турнира «Манчестер» сыграет с датским «Копенгагеном». Игра состоится в Германии 10 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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