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22:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Зидан заявил, что Бейл не захотел участвовать в матче с «Ман Сити» в ЛЧ

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что полузащитник Гарет Бейл пропустит матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити» потому, что сам не изъявил желания участвовать в игре.

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Источник: Reuters

Бейл не вошел в заявку «Реала» на ответную игру 1/8 финала, которая пройдет в пятницу в Манчестере.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
1/8 финала, 7.08.2020, 22:00

Манчестер Сити-Реал-

«Было много сказано о том, что между клубом и игроком существуют уважительные отношения, но все, что я скажу, это то, что он предпочел не играть, остальное касается только нас и его», — сказал Зидан, которого цитирует Рейтер.

В первом матче, который прошел в Мадриде еще до перерыва в сезоне из-за пандемии коронавируса, победу со счетом 2:1 праздновали манкунианцы.

Бейл перешел в «Реал» в 2013 году из «Тоттенхэма», за который выступал на протяжении шести сезонов. Сообщалось, что за трансфер вингера «сливочные» заплатили 100 миллионов евро, что на тот момент сделало его самым дорогим игроком в истории футбола. Зарплата Бейла в «Реале» составляет 600 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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