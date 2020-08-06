Зидан заявил, что Бейл не захотел участвовать в матче с «Ман Сити» в ЛЧ

Источник: Reuters

Бейл не вошел в заявку «Реала» на ответную игру 1/8 финала, которая пройдет в пятницу в Манчестере.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 1/8 финала, 7.08.2020, 22:00 Манчестер Сити - Реал -

«Было много сказано о том, что между клубом и игроком существуют уважительные отношения, но все, что я скажу, это то, что он предпочел не играть, остальное касается только нас и его», — сказал Зидан, которого цитирует Рейтер.

В первом матче, который прошел в Мадриде еще до перерыва в сезоне из-за пандемии коронавируса, победу со счетом 2:1 праздновали манкунианцы.