Зидан заявил, что Бейл не захотел участвовать в матче с «Ман Сити» в ЛЧ

Бейл не вошел в заявку «Реала» на ответную игру 1/8 финала, которая пройдет в пятницу в Манчестере.
«Было много сказано о том, что между клубом и игроком существуют уважительные отношения, но все, что я скажу, это то, что он предпочел не играть, остальное касается только нас и его», — сказал Зидан, которого цитирует Рейтер.
В первом матче, который прошел в Мадриде еще до перерыва в сезоне из-за пандемии коронавируса, победу со счетом 2:1 праздновали манкунианцы.
Бейл перешел в «Реал» в 2013 году из «Тоттенхэма», за который выступал на протяжении шести сезонов. Сообщалось, что за трансфер вингера «сливочные» заплатили 100 миллионов евро, что на тот момент сделало его самым дорогим игроком в истории футбола. Зарплата Бейла в «Реале» составляет 600 тысяч фунтов стерлингов в неделю.